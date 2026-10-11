В Татарстане автомобиль с людьми улетел в реку и затонул

В Лаишевском районе Татарстана легковой автомобиль Lada съехал с обрыва и упал в реку Меша. По данным издания «Вечерняя Казань», инцидент случился около улицы Набережной в деревне Макаровка.
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