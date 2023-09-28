В Крыму назвали вызовом ракетную атаку Украины на Севастополь

Постоянный представитель республики Крым при президенте РФ, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов назвал военным вызовом ракетную атаку Украины на Севастополь и участие в ее организации США и Британии.
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