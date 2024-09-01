Бои в Курской области: ВСУ потеряли за сутки до 360 военнослужащих и 23 единицы бронетехники

В Курской области за сутки потери ВСУ составили до 360 военнослужащих и 23 единицы бронетехники. Как говорится в сводке министерства обороны РФ, уничтожены, в том числе, четыре танка, боевая машина пехоты, два бронетранспортера и 16 боевых бронированных машин, а также 6 артиллерийских орудий, в т.