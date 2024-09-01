РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

287 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Это не много,но обидно!Жительница Златоу...
  • Михаил Еграшин
    Как это "нарушения им своих обязанностей"? Нарушение прав бывает, и неисполнение обязанностей (превышение полномочий,...Во Франции иниции...
  • lady lyudmila
    У Чоп нет полномочий.Армия России осво...

Бои в Курской области: ВСУ потеряли за сутки до 360 военнослужащих и 23 единицы бронетехники

Бои в Курской области: ВСУ потеряли за сутки до 360 военнослужащих и 23 единицы бронетехники

В Курской области за сутки потери ВСУ составили до 360 военнослужащих и 23 единицы бронетехники. Как говорится в сводке министерства обороны РФ, уничтожены, в том числе, четыре танка, боевая машина пехоты, два бронетранспортера и 16 боевых бронированных машин, а также 6 артиллерийских орудий, в т.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх