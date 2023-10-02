Акцизы на вино задумали повысить втрое

Правительство России предложило с 1 мая 2024 года повысить с 36 до 108 рублей акциз на литр вина. Таким образом, показатель вырастет сразу в три раза, следует из поправок в Налоговый кодекс, опубликованных в электронной базе Госдумы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии