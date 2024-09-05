Песков: Моди получал данные от участников конфликта на Украине из первых рук

У президента России Владимира Путина и Нарендрой Моди конструктивные, дружеские отношения. Благодаря этому премьер-министр Индии получает сведения об украинском конфликте из первых рук, заявил представитель Кремля Дмитрий Песковв интервью «Известиям» на Восточном экономическом форуме.