Песков: Моди получал данные от участников конфликта на Украине из первых рук

У президента России Владимира Путина и Нарендрой Моди конструктивные, дружеские отношения. Благодаря этому премьер-министр Индии получает сведения об украинском конфликте из первых рук, заявил представитель Кремля Дмитрий Песковв интервью «Известиям» на Восточном экономическом форуме.
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