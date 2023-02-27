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Акция «Кубань против рака» продлится до 3 марта

Акция «Кубань против рака» продлится до 3 марта

Министерство здравоохранения Краснодарского края объявило о старте акции «Кубань против рака». По данным ведомства, все желающие смогут с 27 февраля по 3 марта пройти медосмотр у квалифицированных специалистов во всех муниципалитетах региона.

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