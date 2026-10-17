В Москве и Подмосковье будет умеренно теплая погода. Воздух в столице прогреется до +16°C. Днем столбики термометров в российской столице покажут +14.
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