ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Двух офицеров штурмового полка бригады национальной полиции Украины "Лють" ликвидировали на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республике.
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