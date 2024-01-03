Женатому мужчине нужен надёжный тыл, а фронт ему и жена обеспечит

- Сынок, кушай хлеб!- Мама, но я не люблю хлеб!- Сына, надо хлеб кушать!- А почему?- Чтобы вырасти большим и сильным, чтобы смог зарабатывать себе на хлеб!- Мама! Но я не люблю хлеб! - Мам, а когда я выласту я буду на тебя похоза? - Будешь, доченька, будешь.