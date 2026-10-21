© РостехВнедрение искусственного интеллекта (ИИ) в систему управления огнем зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Цитадель» обеспечило поражение целей с вероятностью 99%.
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