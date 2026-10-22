В дежурную часть ОМВД России по Чистопольскому району обратилась местная жительница. Женщина планировала обустроить свой придомовой участок и на одном из популярных сайтов объявлений присмотрела подходящий контейнер, который хотела использовать в качестве бытовки.
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