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Привет от Путина: Президент Южно-Африканской Республики поставил Макрона на место

С таким унижением Париж еще не сталкивался: Президент ЮАР отомстил Макрону за оскорбление Путина.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
А уж КАК президент ЮАР унизил Путина угрозой арестовать его, если тот приедет в ЮАР. После такого никакие действия президента ЮАР не могут восприниматься, как дружественные. Только когда если ХАЛЯВУ ПОЛУЧИТЬ ОТ РОССИИ?!! Да и то врет сабака... до первого затемненного угла...
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