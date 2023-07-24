Привет от Путина: Президент Южно-Африканской Республики поставил Макрона на место
С таким унижением Париж еще не сталкивался: Президент ЮАР отомстил Макрону за оскорбление Путина.
Комментарии
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А уж КАК президент ЮАР унизил Путина угрозой арестовать его, если тот приедет в ЮАР. После такого никакие действия президента ЮАР не могут восприниматься, как дружественные. Только когда если ХАЛЯВУ ПОЛУЧИТЬ ОТ РОССИИ?!! Да и то врет сабака... до первого затемненного угла...
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