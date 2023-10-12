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В октябре 1973 года нефтедобывающие арабские страны резко сократили добычу нефти

В октябре 1973 года нефтедобывающие арабские страны резко сократили добычу нефти

﻿﻿В октябре 1973 года нефтедобывающие арабские страны резко сократили добычу нефти. С 19 по 23 октября также был введен запрет на поставку «черного золота» в США, Нидерланды, Португалию, Южную Родезию (современное Зимбабве) и ЮАР.

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