﻿﻿В октябре 1973 года нефтедобывающие арабские страны резко сократили добычу нефти. С 19 по 23 октября также был введен запрет на поставку «черного золота» в США, Нидерланды, Португалию, Южную Родезию (современное Зимбабве) и ЮАР.