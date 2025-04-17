Русская весна
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Русская весна

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  • Владимир Мешков
    Что нового это мексиканец может произнести?Рубио назвал усло...
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Одессит, уплывший на лодке к русским, призвал украинцев бежать

Одессит, уплывший на лодке к русским, призвал украинцев бежать

Житель Одессы Владислав Стоянов, сбежавший вместе с другом на лодке по Днепру к российским бойцам, рассказал, что призывает граждан Украины избежать мобилизации, покинув страну, поскольку «шансов выйти живым из ситуации все меньше».

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