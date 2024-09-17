17,09,24 Глушково - Вольфино Активные боевые действия в районе Тёткино. Атака ВСУ мобильной штурмовой группой в направлении Глушково.
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17,09,24 Глушково - Вольфино Активные боевые действия в районе Тёткино. Атака ВСУ мобильной штурмовой группой в направлении Глушково.
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