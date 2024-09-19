Пензенцам рассказали, в каких случаях банк может повысить ставку по ипотеке

Хотя ипотечная ставка обычно остается фиксированной, бывают случаи, когда банк может ее поднять. Это прописано в кредитном договоре и может произойти, например, если заемщик отказывается от страхования, нарушает условия льготных программ или меняет свой статус как зарплатного клиента, сообщает РБК.