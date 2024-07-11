На саммите НАТО решили не увеличивать военные расходы для стран альянса выше 2 процентов ВВП

В итоговой декларации саммита НАТО помимо очередной «морковки» для киевского режима о «необратимости вступления Украины в альянс» содержится и пункт о том, что военный блок не будет пересматривать уставной процент финансирования военного сектора.
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