НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

2 подписчика

На саммите НАТО решили не увеличивать военные расходы для стран альянса выше 2 процентов ВВП

На саммите НАТО решили не увеличивать военные расходы для стран альянса выше 2 процентов ВВП

В итоговой декларации саммита НАТО помимо очередной «морковки» для киевского режима о «необратимости вступления Украины в альянс» содержится и пункт о том, что военный блок не будет пересматривать уставной процент финансирования военного сектора.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх