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Бублик и Шаповалов снялись с «Мастерса» в Цинциннати

Александр Бублик снялся с «Мастерса» в Цинциннати, который пройдет на следующей неделе. В основной сетке его заменит Джей-Джей Вульф, ранее получивший wild card.

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