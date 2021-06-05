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Кепфера в матче с Федерером оштрафовали на очко после плевка на корт

Кепфера в матче с Федерером оштрафовали на очко после плевка на корт

Немец Доминик Кепфер в третьем круге «Ролан Гаррос» проиграл Роджеру Федереру – 6:7, 7:6, 6:7, 5:7 В четвертом сете Кепфера оштрафовали на очко за второе предупреждение.

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