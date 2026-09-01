Театр израильской политики на фоне руин и надежд

Открытие учебного года Нетаниягу в школе имени его отца в Рамле — не просто сентиментальный жест, а тщательно срежиссированная политическая сцена, где личная драма, национальная память и кризис образования сплетаются в единый спектакль, призванный отвлечь внимание от глубоких проблем системы и укрепить образ лидера-отца нации .
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