Театр израильской политики на фоне руин и надежд

Открытие учебного года Нетаниягу в школе имени его отца в Рамле — не просто сентиментальный жест, а тщательно срежиссированная политическая сцена, где личная драма, национальная память и кризис образования сплетаются в единый спектакль, призванный отвлечь внимание от глубоких проблем системы и укрепить образ лидера-отца нации .