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Московский комсомолец в Израиле

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Театр израильской политики на фоне руин и надежд

Театр израильской политики на фоне руин и надежд

Открытие учебного года Нетаниягу в школе имени его отца в Рамле — не просто сентиментальный жест, а тщательно срежиссированная политическая сцена, где личная драма, национальная память и кризис образования сплетаются в единый спектакль, призванный отвлечь внимание от глубоких проблем системы и укрепить образ лидера-отца нации .

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