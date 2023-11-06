ПДС оспорит результаты всеобщих местных выборах в мун. Оргеев: Настоящая спецоперация

Кандидат от партии "Действие и солидарность" на пост примара Оргеева Сергей Станчу намерен оспорить результаты выборов 5 ноября, на которых в первом туре победила Татьяна Кочу - кандидат, поддержанный ПП "Шанс" после исключения из гонки Алексея Лунгу, сообщает Noi.
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