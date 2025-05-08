Сергунина: Программу ко Дню Победы подготовили во всех округах Москвы

Масштабную программу подготовили ко Дню Победы в Великой Отечественной войне в Москве. С 8 по 11 мая она объединит городские улицы, бульвары, парки, музеи, библиотеки, культурные центры, ВДНХ и кинопарк «Москино».
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