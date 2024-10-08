На очереди дип-разрыв? Почему наши отозвали посланника из Штатов

Стефания Новак

Все правильно. Если бы Сталин был жив, он бы не допустил торговлю с США, а мы им продаем редкие металлы - все денег никак не наедимся. есть африка и другие страны с которыми можно торговать и они рады будут с нами торговать. Нато тоже надо прекратить с ними обмениваться металлами и с космонавтами американскими прекратить посылать в космос.