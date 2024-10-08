«А нового уже не будет!» И грянул гром. Россия устала от дипломатических игр. Когда будет написана история этого этапа американо-российских отношений, отзыв посла Антонова из Вашингтона будет назван одной из величайших дипломатических неудач Соединённых Штатов.
На очереди дип-разрыв? Почему наши отозвали посланника из Штатов
Комментарии
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Стефания Новак
Все правильно. Если бы Сталин был жив, он бы не допустил торговлю с США, а мы им продаем редкие металлы - все денег никак не наедимся. есть африка и другие страны с которыми можно торговать и они рады будут с нами торговать. Нато тоже надо прекратить с ними обмениваться металлами и с космонавтами американскими прекратить посылать в космос.
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