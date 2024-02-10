Проект о расширении списка нежелательных организаций внесут в Госдуму 12 февраля

Проект с поправками, предусматривающий возможность признавать нежелательными в России учреждённые иностранными государственными органами зарубежные организации, могут внести в Государственную думу 12 февраля.
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