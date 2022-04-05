Steyr AUG Штурмовая винтовка Steyr AUG A1 РЕКЛАМА Штурмовая винтовка Steyr AUG A1 Штурмовая винтовка Steyr AUG A2 с планкой Picatinny взамен стандартного оптического прицела модификации A1 Штурмовая винтовка Steyr AUG A3 Модификация AUG A3 оснащена планкой Пикатинни взамен интегрированного крепления для оптики более раннего образца, которая позволяет устанавливать на оружии практически любые оптические, ночные, коллиматорные прицелы, а так же прицельные блоки и обычные механические прицельные приспособления.