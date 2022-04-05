БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Яков1 Блюмкин
    Искандер, да ты многолик! К месту про Прохорова, Галкина с примадонной и Урганта напомнить "московскому быдлу". А ЕБН...Что делать с совр...
  • Александр Грушин
    Не нужно им уподобляться... Но нужно их Выловить, желательно всех и отдать мэру Днепра... Да да да туда в их Любимую ...Что делать с совр...
  • Василий
    Одной рукой гарант громит нацистов на Украине, второй нежно обнимает Пескова и отстегивает деньгу на ельцин-гадюшник....Крысиный патриотизм

Штурмовая винтовка Steyr AUG

Штурмовая винтовка Steyr AUG

Steyr AUG Штурмовая винтовка Steyr AUG A1 РЕКЛАМА Штурмовая винтовка Steyr AUG A1 Штурмовая винтовка Steyr AUG A2 с планкой Picatinny взамен стандартного оптического прицела модификации A1   Штурмовая винтовка Steyr AUG A3 Модификация AUG A3 оснащена планкой Пикатинни взамен интегрированного крепления для оптики более раннего образца, которая позволяет устанавливать на оружии практически любые оптические, ночные, коллиматорные прицелы, а так же прицельные блоки и обычные механические прицельные приспособления.

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