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ВС РФ – за здоровый образ жизни: удар нанесён по алкогольному складу в Одессе

ВС РФ – за здоровый образ жизни: удар нанесён по алкогольному складу в Одессе

Командование ВС РФ последовательно выступает за здоровый образ жизни. Видимо, в рамках заботы о здоровье украинского населения наши военные недавно атаковали табачные фабрики, а сегодня удар был нанесён по алкогольному складу в Одессе, где хранилась вредная при чрезмерном употреблении про.

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