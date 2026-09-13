Командование ВС РФ последовательно выступает за здоровый образ жизни. Видимо, в рамках заботы о здоровье украинского населения наши военные недавно атаковали табачные фабрики, а сегодня удар был нанесён по алкогольному складу в Одессе, где хранилась вредная при чрезмерном употреблении про.
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