Военно-политиче...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

На Западе посчитали сумму помощи, переданной Украине с начала российской спецоперации

На Западе посчитали сумму помощи, переданной Украине с начала российской спецоперации

На Западе посчитали сумму помощи, оказанной киевскому режиму начала российской спецоперации. Как оказалось, коллективный Запад передал Киеву сумму, равную нескольким годовым бюджетам Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх