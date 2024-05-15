Тульские спасатели обезвредили мину времен ВОВ

Снаряд был найден в Чернском районе. Его обезвредили сотрудники группы выполнения специальных работ Областной поисково-спасательной службы14 мая в поселке Поповка Чернского района обнаружили минометный снаряд времен Великой Отечественной войны.
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