Президент Молдовы выразила удовлетворение количеством погибших и сбежавших на Запад украинцев

Президент Молдовы Майя Санду поблагодарила Украину за «всенародное героическое сопротивление», обвинила Россию в намерении атаковать Молдову и заявила, что Российская Федерация «должна быть привлечена к ответственности за свои преступления».
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