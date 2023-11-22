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Президент Молдовы выразила удовлетворение количеством погибших и сбежавших на Запад украинцев

Президент Молдовы выразила удовлетворение количеством погибших и сбежавших на Запад украинцев

Президент Молдовы Майя Санду поблагодарила Украину за «всенародное героическое сопротивление», обвинила Россию в намерении атаковать Молдову и заявила, что Российская Федерация «должна быть привлечена к ответственности за свои преступления».

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Комментарии
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Лев Добрый
Надо перестать, нашим СМИ, рекламировать эту румынскую блохастую дворнягу, меньше знают, быстрее забывают!😎👍😜👈👀
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