Две недели в окружении: боец СВО из Уруссу выжил с ранениями без еды и воды

Автор: Эльза Кузнецова Житель Ютазинского района Татарстана Николай Блинов, стрелок, а затем командир взвода отдельной мотострелковой бригады, был признан без вести пропавшим после выполнения боевого задания, но выжил.
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