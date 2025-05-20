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Татар-информ

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Две недели в окружении: боец СВО из Уруссу выжил с ранениями без еды и воды

Две недели в окружении: боец СВО из Уруссу выжил с ранениями без еды и воды

Автор: Эльза Кузнецова Житель Ютазинского района Татарстана Николай Блинов, стрелок, а затем командир взвода отдельной мотострелковой бригады, был признан без вести пропавшим после выполнения боевого задания, но выжил.

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Комментарии
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Леонид
И две (!) недели наша суперсовременная, супервооруженная не могла его выручить??? Это на фоне глумления над навыками, вооружением и глупостью украинской армии? Даже ноги успел обморозить. Где был командир? Почему он не озаботился вызволением бойцов на следующий день после неудачной операции?
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