Две недели в окружении: боец СВО из Уруссу выжил с ранениями без еды и воды

Леонид

И две (!) недели наша суперсовременная, супервооруженная не могла его выручить??? Это на фоне глумления над навыками, вооружением и глупостью украинской армии? Даже ноги успел обморозить. Где был командир? Почему он не озаботился вызволением бойцов на следующий день после неудачной операции?