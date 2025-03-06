Дополнительные условия проведения торгов отдельными облигациями ООО "РКК" с 07 марта 2025 года

Участникам торгов Извещаем Вас, что в соответствии Частью II. Секция фондового рынка Правил проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС", утвержденных решением Наблюдательного совета 07 февраля 2025 года (Протокол №16), и в связи с опубликованием АО "РКК" сообщения о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг установлено, что с 07 марта 2025 года для ценных бумаг АО "РКК": № п/п Торговый код Наименование 1 RU000A105VP7 Облигация биржевая БО-01 АО "РКК" 2 RU000A105ZW4 Облигация биржевая БО-02 АО "РКК" 3 RU000A106GZ5 Облигация биржевая БО-03 АО "РКК" будут определены следующие режимы торгов: Расчёты — Рубль: Режим торгов "Облигации Д – Режим основных торгов"; Режим торгов "Облигации Д – РПС"; Режим торгов "Облигации Д – РПС с ЦК".