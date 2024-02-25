Доигрался немецкий хрен на скрипке

Владимир Тихомиров Это чудесная заманиха на будущее.Кому то в объединенной Германии наверняка захочется перестать зависеть от ЕС и "другой"части страны,политика которых тащит всех в хаос,нищету и войну.И начать двигаться "демократически"в сторону независимости.А это нам будет наблюдать весьма приятно.

Гарий Щерба КОНЕЧНО было бы ОТЛИЧНО ОТВЕСИТЬ такого ,,ЛЕЩА,, ФРГ , но одно ДЕЛО РЕАЛЬНО НЕ ПРИЗНАВАТЬ а ДРУГОЕ ДЕЛО ЛЯПНУТЬ и ПРИНЯТЬ РЕЗОЛЮЦИЮ НИЧЕГО НЕ ЗНАЧИМУЮ ....!!!