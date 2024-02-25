Аннексия ГДР незаконна Вы думаете, сериал “ГДР” сняли просто так, для развлечения? Напрасно вы так думаете.
Доигрался немецкий хрен на скрипке
Комментарии
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Владимир Тихомиров
Это чудесная заманиха на будущее.Кому то в объединенной Германии наверняка захочется перестать зависеть от ЕС и "другой"части страны,политика которых тащит всех в хаос,нищету и войну.И начать двигаться "демократически"в сторону независимости.А это нам будет наблюдать весьма приятно.
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1 час.
Гарий Щерба
КОНЕЧНО было бы ОТЛИЧНО ОТВЕСИТЬ такого ,,ЛЕЩА,, ФРГ , но одно ДЕЛО РЕАЛЬНО НЕ ПРИЗНАВАТЬ а ДРУГОЕ ДЕЛО ЛЯПНУТЬ и ПРИНЯТЬ РЕЗОЛЮЦИЮ НИЧЕГО НЕ ЗНАЧИМУЮ ....!!!
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28 мин.
Михаил Гринжук
Вы не понимаете. Если после уничтожения этого договора восточные немцы захотят выйти из ес и германии. и попросят оказать Россию оказать помощь от натовских захватчиков, то у нас будут законные основания ее предоставить. Так как фрг и нато окажутся аккупантами восточной германии.А стычка с Россией нато не нужна..
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23 мин.
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