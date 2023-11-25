Президент Швейцарии Ален Берсе сообщил о своем прибытии в Киев

Президент Швейцарии Ален Берсе сообщил в своем аккаунте в X, что прибыл в Киев. "Прибыл в Киев, где я сегодня буду присутствовать на международном саммите по продовольственной безопасности и встречусь с президентом [Украины Владимиром Зеленским]", - написал Берсе.