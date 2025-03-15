Льюис Хэмилтон: Не ожидал, что мы отстанем на восемь десятых

Scuderia FerrariСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон рассказал, как прошла его первая квалификация в составе Ferrari и почему он занял только восьмое место в 0,2 секунды позади Шарля Леклера.
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