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Царьград

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Прокуратура Молдавии закрыла дело против лидера блока "Победа"

Прокуратура Молдавии закрыла дело против лидера блока "Победа"

Прокуратура Молдавии закрыла дело против Алексея Петровича, руководителя Координационного совета русских соотечественников, обвиняемого в "пропаганде войны".

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