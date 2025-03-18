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Рязанские новости

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Две рязанки обокрали маркетплейс на миллион рублей

Две рязанки обокрали маркетплейс на миллион рублей

Двум женщинам из Рязанской области предъявлены обвинения в крупном мошенничестве.Двум женщинам из Рязанской области предъявлены обвинения в крупном мошенничестве после того, как они предположительно обманули онлайн-площадку на сумму около 1 миллиона рублей.

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