Две рязанки обокрали маркетплейс на миллион рублей

Двум женщинам из Рязанской области предъявлены обвинения в крупном мошенничестве.Двум женщинам из Рязанской области предъявлены обвинения в крупном мошенничестве после того, как они предположительно обманули онлайн-площадку на сумму около 1 миллиона рублей.