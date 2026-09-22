Учёные сообщили о нарушении семи из девяти показателей здоровья Земли

Семь из девяти планетарных границ, определяющих устойчивость природных систем Земли, вышли за пределы безопасных значений, сообщает Pravda.
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