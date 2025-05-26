На платформе Standoff Bug Bounty зарегистрировались почти 25 тысяч багхантеров

За 3 года работы платформы Standoff Bug Bounty общая сумма вознаграждений белым хакерам составила 242 млн рублей, сообщил руководитель платформы Анатолий Иванов на международном киберфестивале Positive Hack Days.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии