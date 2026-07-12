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Аргументы недели

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Конгрессмен США заявил о захвате израильскими поселенцами на Западном берегу: армия отказалась вмешиваться

Конгрессмен США заявил о захвате израильскими поселенцами на Западном берегу: армия отказалась вмешиваться

Американский конгрессмен сообщил, что был захвачен израильскими поселенцами. Конгрессмен-демократ Ро Хана заявил, что был взят в плен вооружёнными израильскими поселенцами, когда проводил осмотр разрушенной палестинской деревни на Западном берегу реки Иордан.

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