Концерт c симфоническим оркестром Scorpions Tribute Show «Symphony of Glory» в ДК им. Горбунова

Группа Scorpions — подлинные иконы хард-рока, покорившие сердца миллионов фанатов по всему миру. Их лирические баллады стали гимнами целого поколения, а в России легендарных немецких рокеров любят ещё с 1980-х.
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