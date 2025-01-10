Связи не помогли: Алсу скрывает, что у ее брата серьезные проблемы

Руслан Сафин обанкротился и задолжал банку круглую сумму денег. Алсу Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look PressУже в этом месяце пройдет очередное слушание по делу о разделе имущества Алсу и Яна Абрамова.
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