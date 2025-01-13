Медведев: недостатка в "высосанных из пальца" сценариях по Украине нет

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что недостатка в "высосанных из пальца" сценариях урегулирования конфликта на Украине нет, но они пока ничего не стоят.
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