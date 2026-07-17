Политолог Скачко: Запад хотел создать из Федорова легальную замену Зеленскому

Отправленный в отставку экс-министр обороны Украины Михаил Федоров был фаворитом Запада, на которого делалась серьёзная ставка как с точки зрения модернизации вооружённых сил, так и политического будущего.
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