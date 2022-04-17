Самюэль Жиго: «Спартаку» нужно побеждать ЦСКА. С «Рубином» нам не повезло»

Самюэль Жиго хочет, чтобы «Спартак» выиграл у ЦСКА. «К сожалению, не смогли выиграть сегодня. Считаю, что с «Рубином» нам не повезло.
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