Закон, порядок, государство

780 подписчиков

В Краснодаре на скамью подсудимых отправлена организатор финансовой пирамиды

В Краснодаре на скамью подсудимых отправлена организатор финансовой пирамиды

Следственной частью СУ УМВД России по городу Краснодару завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 40-летней жительницы Усть-Лабинска по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх