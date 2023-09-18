В Краснодаре на скамью подсудимых отправлена организатор финансовой пирамиды

Бизнес и финансы

Следственной частью СУ УМВД России по городу Краснодару завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 40-летней жительницы Усть-Лабинска по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.