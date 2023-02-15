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Володин предложил оценить получение маткапитала уезжающими рожать за рубеж

Володин предложил оценить получение маткапитала уезжающими рожать за рубеж

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин призвал читателей своего Telegram-канала оценить поступки россиянок, которые рожают за границей детей для получения гражданства, однако сохраняют право получать в РФ маткапитал и другие льготы.

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