Володин предложил оценить получение маткапитала уезжающими рожать за рубеж

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин призвал читателей своего Telegram-канала оценить поступки россиянок, которые рожают за границей детей для получения гражданства, однако сохраняют право получать в РФ маткапитал и другие льготы.
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин призвал читателей своего Telegram-канала оценить поступки россиянок, которые рожают за границей детей для получения гражданства, однако сохраняют право получать в РФ маткапитал и другие льготы.
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