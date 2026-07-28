🎙 28 июля отмечается День PR-специалиста. За последние годы профессия изменилась практически до неузнаваемости.
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🎙 28 июля отмечается День PR-специалиста. За последние годы профессия изменилась практически до неузнаваемости.
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