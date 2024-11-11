Синдром уставших усов у кошек: что это такое и как помочь питомцу

Синдром уставших усов – относительно новое понятие, но важно понимать его суть. Простыми словами – это чрезмерное раздражение чувствительных усов кошки (или вибрисс) вызывает стресс и дискомфорт, влияя на привычное поведение и общее самочувствие животного.