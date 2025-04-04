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Царьград

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Названо число пенсионеров в России: С точностью до каждого

Названо число пенсионеров в России: С точностью до каждого

Выяснилось, сколько пенсионеров проживает в нашей стране.Согласно данным Социального фонда России, в настоящее время в нашей стране проживает более 41 миллиона пенсионеров.

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