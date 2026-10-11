Челябинская область переходит от бабьего лета к первым заморозкам

Синоптики рассказали о погоде на неделе 12–19 октября 2026 года. Синоптики Челябинского гидрометеоцентра обещают жителям Южного Урала переменчивую погоду на предстоящей неделе.
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